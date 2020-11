Speciale energia: russa Gazprom avvia negoziati con Bielorussia su forniture gas dal 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statale russa Gazprom e il governo della Bielorussia hanno risolto la questione del debito sul gas ed hanno avviato i negoziati sui termini delle forniture del gas dalla Russia a partire dal 2021. Lo ha affermato Gazprom in un comunicato. A San Pietroburgo, in giornata, si è svolto un incontro di lavoro tra il presidente del consiglio di amministrazione di Gazprom, Aleksej Miller e il ministro dell'Energia della Bielorussia, Viktor Karankevich. "In apertura dell'incontro, le parti hanno osservato che la questione del saldo del debito dei consumatori bielorussi per le forniture di gas russo è stata completamente risolta. I negoziati sono dunque stati avviati sui termini della fornitura di gas alla Bielorussia dal primo gennaio 2021", si legge in una dichiarazione di Gazprom, ripresa dai media russi. (Rum)