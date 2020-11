Speciale energia: ministro britannico Stuart, industria del petrolio e gas ha opportunità storica per futuro più sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria globale del petrolio e del gas ha una "opportunità storica" per gettare le basi per un futuro più sostenibile. Lo ha detto il ministro per le Esportazioni britannico, Graham Stuart, nel suo intervento all'Abu Dhabi International Petroleum and Conference (Adipec) che si tiene quest'anno in formato virtuale. Nel suo discorso alla conferenza, riporta un comunicato, il ministro ha spiegato che "il prezzo dell'inattività non potrebbe essere maggiore di fronte a una battaglia esistenziale per mantenere la temperatura media globale al di sotto dei 2 celsius". Sottolineando che la transizione del mondo verso l'energia pulita deve accelerare di quattro volte il suo tasso attuale, Stuart ha affermato: "Dobbiamo per le generazioni future affrontare la causa e l'impatto del cambiamento climatico e l'adozione di energia pulita è fondamentale per raggiungere questo obiettivo", ha sottolineato il ministro britannico. "La portata della sfida è chiara: per raggiungere gli obiettivi stabiliti nell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, la transizione globale verso l'energia pulita deve progredire quattro volte più velocemente di quanto non sia attualmente", ha aggiunto. "Il Regno Unito incoraggerà i nostri partner globali ad abbracciare e adottare nuove tecnologie in cinque aree critiche che saranno fondamentali nella ricerca di una crescita pulita: energia pulita, trasporti verdi, soluzioni tecnologiche basate sulla natura, adattamento e resilienza al clima e finanza verde". Stuart ha anche rimarcato come con 15 miliardi di miliardi di dollari in investimenti che dovrebbero essere realizzati in nuova capacità energetica a livello globale entro il 2050, "stiamo lavorando per posizionare il Regno Unito come il partner preferito per le basse emissioni di carbonio e aziende di energia rinnovabile in tutto il mondo". (Com)