Speciale energia: Brasile, incontro tra società italiane e Petrobras su opportunità affari in settore oil&gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ambasciata d'Italia e Petrobras, in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia di Rio de Janeiro, hanno organizzato una videoconferenza con 103 società italiane sulle opportunità di affari nel settore di petrolio e gas in Brasile. Presenti anche Cassa Depositi e Prestiti, SACE-SIMEST, Agenzia ICE, Banca d'Italia, Confindustria, Federazione ANIE, ANIMA, ANCE, Camere di commercio italo-brasiliane e Rete consolare italiana. All'evento, si legge in una nota, sono intervenuti l'Ambasciatore d'Italia, Francesco Azzarello e, per Petrobras, il direttore per i Rapporti istituzionali, Roberto Ardenghy, il direttore per l'Innovazione e la trasformazione digitale, Nicolas Simone, il direttore per la Ricerca e lo sviluppo tecnologico, Rudimar Lorenzato, ed il responsabile per le Forniture di Beni e Servizi, Guilherme Castiglioni. Ha moderato l'evento il responsabile delle Relazioni con le Rappresentanze Diplomatiche di Petrobras, Francisco Vervloet. L'Ambasciatore Azzarello ha aperto l'evento evidenziando le grandi opportunità di affari offerte dal settore petrolio e gas in Brasile e il contributo che le imprese italiane – alcune già fornitrici di Petrobras – possono garantire allo sviluppo del settore, grazie al loro apporto in termini di innovazione, conoscenze tecniche e nuove tecnologie. (Com)