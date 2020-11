Speciale energia: in Messico non decolla l'attività industriale, -7,3 per cento comparto energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indicatore mensile dell'attività industriale del Messico (Imai) si è attestato a settembre allo stesso livello del mese precedente. Il dato, diffuso dall'istituto nazionale di statistica (Inegi), descrive le difficoltà di uscita del paese dalla crisi economica legata alla diffusione del nuovo coronavirus, dopo i primi mesi di significativa crescita. Il livello dell'Imai, ritenuto cruciale dal momento che all'industria è stato affidato i compito di attivare la ripresa, è passato dal 94,3 di agosto al 94,4 di settembre, rimanendo comunque sotto il "livello cento", considerato soglia minima di soddisfazione. Rispetto al 102,0 per cento registrato a settembre del 2019 l'indicatore ha perso il 7,5 per cento. Su mese, la manifattura è cresciuta del 2,4 per cento e il settore minerario dello 0,2 per cento. In calo del 5,6 per cento il comparto edile e del 3,1 per cento quello della creazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas al dettaglio. Su anno, i numeri penalizzano anche in questo caso il settore delle costruzioni, -17,2 per cento, e quello dell'energia (-7,3 per cento). Male anche la manifattura (-5 per cento) e il minerario (-3 per cento). (Mec)