Speciale energia: Argentina, statale Ypf dichiara perdite per 1,2 miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera di stato dell'Argentina, Ypf ha informato che accumula perdite per 1,2 miliardi di euro nei primi tre trimestri del 2020 pur con una importante ripresa dell'attività nel trimestre luglio-settembre. "Nel quadro di una crisi senza precedenti generata dalla pandemia, Ypf è riuscita a migliorare i ricavi, tenere sotto controllo i costi, preservare la liquidità, liberare il futuro finanziario e recuperare gradualmente l'attività, con un impatto positivo sull'Ebitda che è notevolmente migliorato nel terzo trimestre ", afferma la compagnia petrolifera statale nel comunicato in cui annuncia i risultati del suo ultimo bilancio. Nel periodo luglio-settembre i ricavi sono aumentati infatti del 19,5 per cento grazie alla ripresa delle vendite di combustibili e alla stabilizzazione della produzione di petrolio e gas, ciò che ha permesso ridurre l'ammontare del passivo rispetto al trimestre precedente in circa 534 milioni di euro (373 milioni di euro di deficit contro gli oltre 900 milioni del periodo aprile-giugno), "quando la pandemia di coronavirus ha colpito con maggiore intensità sia a livello locale che internazionale". (Abu)