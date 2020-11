Speciale energia: Cina, Sinopec aggiunge nuova riserva di gas al grande giacimento del Sichuan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) ha dichiarato di aver verificato la presenza di una ulteriore riserva di 83 miliardi di metri cubi (bcm) di gas naturale presso il giacimento di Chuanxi, nel bacino del Sichuan. Secondo l'azienda, l'aggiunta porta la riserva totale del giacimento a 114 miliardi di metri cubi. I principali giacimenti del campo petrolifero, distribuiti su 138 chilometri quadrati nella parte occidentale del bacino, sono situati a seimila metri dalla superifcie e sono ad alto contenuto di acido. Sinopec in ottobre ha annunciato al scoperta di circa 192 miliardi di metri cubi di gas naturale nel giacimento da scisti di Fuling, il primo importante sviluppo commerciale cinese della risorsa non convenzionale che si trova anche nel bacino del Sichuan. La Cina vede il gas naturale un combustibile ponte chiave verso l'obiettivo di emissioni zero nel 2060, con i produttori nazionali di energia che promettono di aumentare la quota del carburante nei loro portafogli di petrolio e gas nei prossimi 10-15 anni. (Cip)