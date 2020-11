Sanità: Ciacciarelli (Lega), riaprire presidio ad Anagni, può ospitare subito 40 posti letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega), in una nota dichiara: "Oggi mi sono recato presso il presidio ospedaliero di Anagni per un sopralluogo. Questa struttura potrebbe ospitare subito 40 posti letto". "Vista l'emergenza che sta vivendo l'ospedale Spaziani di Frosinone - spiega Ciacciarelli - dove stanno aumentando a dismisura i casi gravi da covid-19, è assolutamente indispensabile utilizzare subito le strutture dismesse di Anagni – Ceccano e Pontecorvo, per destinarle alle cure ordinarie, anche alla luce delle notizie che stanno emergendo nelle ultime ore, che parlano della conversione del nosocomio di Cassino in struttura Covid. Con questo scenario, non dobbiamo dimenticare che le altre malattie continuano ad esistere, e dunque è un obbligo, da parte della Giunta regionale e dell'assessorato alla Sanità, anche suo tramite, continuare a garantire i servizi per le malattie convenzionali". (segue) (Com)