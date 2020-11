Imprese: con Enel X l’autodromo di Vallelunga diventa primo smart racing circuit d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel X ancora insieme al circuito gestito da Aci Vallelunga per la creazione del primo hub dell’e-mobility e smart racing circuit d’Italia: la business line globale del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali ha rinnovato la partnership con l’autodromo per sviluppare e testare le tecnologie di ricarica delle auto elettriche e per il motorsport. Stando al relativo comunicato stampa, il circuito di Vallelunga, grazie alla lunghezza della pista, consente di poter ricaricare e scaricare in sicurezza e in modo efficace i veicoli elettrici rivelandosi per Enel X il luogo ideale per effettuare i test di compatibilità delle auto con tutte le infrastrutture di ricarica esistenti e in via di sviluppo: a Vallelunga saranno provati più di 20 modelli di auto elettriche ogni anno e l’Enel X Lab gestirà anche i test di impatto elettrico sulla rete (power quality), preservandone la stabilità. “La conferma della partnership con Vallelunga rafforza un binomio che in questi anni ha consentito a Enel X di diventare un punto di riferimento nel settore del motorsport e di promuovere la diffusione della mobilità elettrica nel paese: il circuito di Vallelunga rappresenta, per la lunga storia e il know-how del team di professionisti che ci lavorano, un polo strategico per lo sviluppo delle tecnologie di ricarica; per questo motivo siamo convinti che nei prossimi anni potrà dare ulteriore impulso alla crescita e alla diffusione della mobilità elettrica nelle competizioni sportive e nell’utilizzo quotidiano dei veicoli elettrici”, ha commentato Alberto Piglia, responsabile e-mobility di Enel X. (segue) (Com)