Imprese: con Enel X l’autodromo di Vallelunga diventa primo smart racing circuit d’Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Innanzitutto la nostra gratitudine per la fiducia riposta: siamo lieti di poter continuare la collaborazione con Enel X e di mettere a disposizione i nostri impianti per l’importante attività di sviluppo dei progetti in ambito del motorsport e della mobilità elettrica”, ha aggiunto Carlo Alessi, presidente di Aci Vallelunga. Grazie alla tecnologia di cui Enel X ha dotato i nostri impianti, ha aggiunto, l’autodromo è considerato ormai una struttura all’avanguardia in Europa per le attività di ricerca e sviluppo e di testing, presentazione e lancio di veicoli elettrici. Enel X installerà all’interno dei box dell’autodromo di Vallelunga caricatori ad alta potenza (fino a 120 chilowatt) che permetteranno di ricaricare sette veicoli contemporaneamente: si tratta di high charger all’avanguardia che contribuiranno a rendere Vallelunga il primo smart racing circuit d’Italia. Inoltre nelle aree dell’autodromo, Centro guida sicura e Centro congressi di Vallelunga, e quelle di pista e Centro guida sicura di Lainate, vicino Milano, sempre gestiti da Aci Vallelunga, sono già disponibili oltre 25 infrastrutture di ricarica di diverse tipologie per i dipendenti e visitatori del circuito che hanno un veicolo elettrico e tre di queste, poste all’ingresso degli autodromi, sono aperte al pubblico. All’interno del Centro di guida sicura di Vallelunga, prosegue la nota, verrà realizzato anche l’X-Room, uno spazio dedicato alla mobilità elettrica di Enel X che potrà essere utilizzato come sala meeting e dove sarà possibile ripercorrere, grazie al racconto e alla riproduzione di tutte le infrastrutture di ricarica sviluppate dall’azienda i miglioramenti tecnologici degli ultimi 20 anni. (Com)