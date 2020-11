Francia: ministro Economia, crescita tornerà a livelli pre-crisi Covid nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese mantiene l'obiettivo di tornare nel 2022 al livello di crescita precedente alla crisi del coronavirus. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Bruno le Maire, ai microfoni dell'emittente "BfmTv". "Bisognerà aspettare almeno il 2022 per tornare a un livello di attività paragonabile al 2019", ha detto Le Maire, sottolineando che "la crisi sarà lunga". "Abbiamo risorse economiche potenti. Ho fiducia nei fondamentali dell'economia francese", ha poi aggiunto. Secondo Le Maire la scelta di portare il debito al 120 per cento del Pil è una "buona" strategia. "Mettiamo soldi per salvare il nostro capitale umano ed economico", ha dichiarato.(Frp)