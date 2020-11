Serbia: parlamento approva la manovra di bilancio per il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Serbia ha approvato oggi il testo proposto dal governo per la manovra di bilancio 2020. Il testo è stato votato con 207 voti a favore e 4 contrari. Il Consiglio dei ministri ha approvato il 5 novembre le modifiche presentate dal ministero delle Finanze, che prevedono entrate totali per 1.291,4 miliardi di dinari (circa 10,98 miliardi di euro) e spese per 1.774,4 miliardi di dinari (15,09 miliardi di euro). Il disavanzo previsto per quest'anno è dunque pari a 483 miliardi di dinari (4,11 miliardi di euro). La manovra contiene in particolare ulteriori fondi per la lotta contro la pandemia di coronavirus. I fondi sono stati stanziati per attrezzature aggiuntive previste per gli ospedali dedicati ai malati di Covid, per la costruzione di ospedali a Belgrado e Krusevac, nonché per l'approvvigionamento di medicinali e forniture mediche. (Seb)