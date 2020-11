Libia: ecco il meccanismo per le candidature presidenziali e governative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata presentata oggi al Foro di dialogo politico libico in corso a Tunisi una proposta per il meccanismo di nomina del nuovo Consiglio presidenziale e del nuovo governo. Secondo il documento ottenuto da "Agenzia Nova", chiunque si candidi come membro del Consiglio presidenziale o del nuovo governo "non deve essere un partecipante al Foro di dialogo politico libico tenuto sotto gli auspici della missione delle Nazioni Unite". Dovrebbe inoltre avere "più di 25 anni nel giorno della candidatura". Il candidato è inoltre legalmente e moralmente obbligato a presentare una dichiarazione di informativa finanziaria delle sua proprietà all'interno e all'esterno della Libia, del coniuge e dei figli. Questa dichiarazione pubblica deve essere presentata prima dell'inizio dell'esercizio delle sue funzioni". Il candidato si impegna inoltre a "rispettare il processo democratico, nella preparazione del processo elettorale e a rispettare i tempi per la fase preparatoria per una soluzione globale della crisi libica". Per quanto riguarda chi debba autorizzare le candidature, il documento prevedeva due opzioni attualmente in discussione: la prima prevede che solo i partecipanti al Forum possano firmare il sostegno per la nomina; la seconda invece prevede che i partecipanti al Forum, nonché i membri della Camera dei rappresentanti (Parlamento di Tobruk) e dell'Alto Consiglio di Stato (il "Senato" con sede a Tripoli) possano sostenere i candidati. "Ogni membro del Forum (e ogni membro della Camera dei rappresentanti o dell'Alto Consiglio di Stato) firmerà il sostegno di un solo candidato al Consiglio presidenziale e di una nomina aggiuntiva per il Primo ministro".(Lit)