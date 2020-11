Milano: the caucasian job, polizia arresta 35enne che vendeva on line documenti falsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Milano ha arrestato ieri a Varese un cittadino russo di etnia cecena di 35 anni per possesso e fabbricazione di documenti falsi. Gli operatori della Sezione Antiterrorismo della Digos della Questura di Milano, in collaborazione con il Servizio per il contrasto all'estremismo e terrorismo esterno della Dcpp /Ucigos e coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica Alberto Nobili e dal dr. Enrico Pavone della Sezione Distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano, hanno da 6 mesi avviato un'articolata indagine, denominata The Caucasian Job, finalizzata al contrasto di un organizzazione trasnazionale dedita al traffico di documenti falsi. In particolare gli investigatori, partendo da una precedente operazione antiterrorismo compiuta in Austria, hanno concentrato la loro attenzione su un soggetto residente nel milanese segnalato dalle autorità di Vienna in contatto con il principale elemento dell'indagine austriaca. Gli sforzi investigativi, che hanno beneficiato anche del costante contributo dell'ansi, si sono poi estesi su altri stranieri tra cui alcuni provenienti dalla repubblica cecena attivi nel falso documentale. (segue) (Com)