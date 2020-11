Milano: the caucasian job, polizia arresta 35enne che vendeva on line documenti falsi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modus operandi di tale gruppo criminale è risultato il seguente: il cliente contatta al telefono o via web il gruppo criminale indicando la tipologia di documento richiesto; successivamente, dopo aver ricevuto la foto dal cliente e avuta la conferma del pagamento tramite canali money transfer, il sodalizio spedisce i documenti con uno dei vettori ordinari presenti sul territorio. Il costo di tali documenti, compreso tra i 300 e i 1.500 euro, varia a seconda del tipo dei documenti contraffattati, nonché alla quantità dell'ordine (come in una sorta di mercato al dettaglio o all'ingrosso). Sugli effettivi fruitori dei documenti falsi non è stato possibile al momento individuare una connotazione chiara. Considerata l'origine dell'indagine, i recenti fatti di Parigi, Nizza e Vienna hanno suggerito agli investigatori l'opportunità di accelerare la conclusione dell'operazione eseguendo a Varese un decreto della Procura di Milano, con la perquisizione di tre cittadini stranieri, il 35enne russo (la cui richiesta di asilo presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Varese è in fase di contenzioso) e due cittadini di nazionalità ucraina, uno del 1956 e uno del 1978 entrambi regolari sul territorio nazionale. (segue) (Com)