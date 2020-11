Milano: the caucasian job, polizia arresta 35enne che vendeva on line documenti falsi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto il materiale sequestrato dalla Polizia di Stato - 30 documenti falsi (carte d'identità, patenti, passaporti, etc.), 4 personal computer e 14 telefoni cellulari - sarà oggetto di successiva analisi. Le restrizioni epidemiologhe di questi mesi non hanno mai fermato i traffici documentali del sodalizio capeggiato dal ceceno, che, pur in possesso di patente falsa, non si muoveva dal suo appartamento nel quale recuperava gli ordini attraverso un sito web e un profilo Instagram, attraverso i quali pubblicizzava liberamente la vendita dei documenti (sul profilo Instagram era indicato "Carte di identità incluso formato elettronico. Siamo pronti ad aiutarti nell'ottenimento di documenti europei. Fare una carta d'identità. Patenti di tipo internazionale"),fornendo in rete la "garanzia soddisfati o rimborsati" (Noi garantiamo il completamento del lavoro al 100 per cento, altrimenti vi rimborseremo i vostri soldi".) (Com)