Mali-Ghana: presidente ad interim Ndaw atteso oggi ad Accra

- Il presidente ad interim del Mali, Sem Bah Ndaw, è partito oggi da Bamako per un tour ufficiale che lo porterà in Ghana, Togo, Senegal ed in Guinea-Bissau. Lo riferisce su Twitter la presidenza maliana, precisando che il capo dello Stato è atteso oggi ad Accra. Dalla sua nomina a capo del governo di transizione, Ndaw ha ricevuto la visita di numerosi leader internazionali, mentre questo è il suo primo viaggio ufficiale al di fuori del Paese. Secondo la presidenza, Ndaw sarà in Ghana oggi e domani, 12 e 13 novembre, dove incontrerà l'omologo Nana Akufo-Addo, terrà scambi bilaterali e si intratterrà con la comunità maliana residente nel Paese. Al centro della sua visita ad Accra ci sarà lo sviluppo della cooperazione fra il Ghana ed il Mali in vari ambiti, dai trasporti all'agricoltura, all'energia e per il settore dello sviluppo. La visita ghanese segue quella effettuata lo scorso 11 ottobre dal presidente Akufo-Addo in qualità di presidente della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), venuto per dimostrare la solidarietà dell'organizzazione regionale nei confronti del Mali e ribadire il suo impegno e la sua disponibilità a sostenere il processo di transizione.(Res)