Cina: Pechino esorta Stati Uniti e Giappone a non danneggiare pace e stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esorta Stati Uniti e Giappone a non minare la pace e la stabilità nella regione e a non danneggiare gli interessi di Paesi terzi, sostenendo che le isole contese nel Mar Cinese Orientale fanno parte del "territorio intrinseco" cinese. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, dopo che il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, in una telefonata al premier giapponese Yoshihide Suga, ha affermato che un'amministrazione presidenziale democratica manterrebbe l'impegno a difendere le Isole Senkaku, l'atollo del Mar Cinese Orientale controllato dal Giappone ma rivendicato dalla Cina. Il ministero degli Esteri cinese ha anche criticato il trattato di sicurezza Usa-Giappone come un "prodotto della Guerra Fredda". "L'isola di Diaoyu e le isole affiliate sono territorio intrinseco della Cina. Non importa quello che qualcuno dice o fa, ciò non cambia il fatto che le isole appartengono alla Cina e non modificherà la determinazione di Pechino di salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale. Ci opponiamo fermamente alle rivendicazioni territoriali illegali da parte di Usa e Giappone. Questi ultimi dovrebbero essere cauti con parole e fatti e non dovrebbero complicare le questioni rilevanti e portare effetti negativi alla pace e alla stabilità regionale", ha affermato Wang. (Cip)