Ue: Gentiloni, se Recovery Fund funziona, si potrà ripetere in futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il piano per la ripresa dell'Unione europea, il Next Generation Eu, funzionerà, potrebbe essere ripetuto in futuro. Lo ha ribadito il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo a una conferenza on line organizzata dal "Financial Times". Secondo il commissario, se il Next Generation Eu sarà attuato "rapidamente" e se i piani nazionali saranno "di qualità" allora "questa decisione straordinaria potrebbe essere ripetuta in futuro". Il commissario ha spiegato che bisognerà "ripagare 14-15 miliardi di euro all'anno" e che questo sarà "fatto con le nuove risorse proprie" dell'Ue concordate tra Parlamento europeo e Consiglio dell'Ue nei negoziati dei giorni passati su Quadro finanziario pluriennale (Qfp) e piano per la ripresa. (Beb)