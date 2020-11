Covid: Gelmini (FI), impedire chiusura 460mila imprese è imperativo categorico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati del barometro Censis-Commercialisti "confermano purtroppo quello che sappiamo da mesi: la pandemia rischia di falcidiare quasi mezzo milione di piccole e medie imprese, con la perdita di un milione di posti di lavoro". Lo sottolinea in una nota la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini. "Impedire tutto ciò è un imperativo categorico per la politica: non bastano i decreti ristori e non servono le polemiche. Occorre subito mettere mano ad un nuovo scostamento di bilancio - conclude Gelmini - per risarcire i danni economici del coronavirus ed impedire un'ecatombe di Pmi".(Com)