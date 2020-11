Umbria: Carissimi (Lega), a Scuola alta formazione ambientale Arpa primo corso su gestione rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dalla stampa vengo a conoscenza dell’inaugurazione dei lavori della Scuola di Alta Formazione Ambientale (Safa) dell’Arpa Umbria con un primo corso sulla gestione dei rifiuti. Formulo sinceri auguri alla Scuola per il prestigioso futuro che sarà capace di costruirsi e lunga vita alla cultura dell’ambiente nella nostra Regione”. È quanto dichiara il consigliere regionale dell'Umbria Daniele Carissimi (Lega) aggiungendo che “mi avrebbe fatto piacere poter esprimere un augurio personale per l’avvio dei lavori della Scuola ed essere coinvolto in occasione della prestigiosa inaugurazione come referente istituzionale della Regione e della città in cui si insedia, ma evidentemente non ci sono state sensibilità in tal senso”. “La Scuola di Alta formazione ambientale dell’Arpa Umbria – spiega Carissimi – è un ente di formazione stabile dedicato all’approfondimento e allo studio delle materie ambientali, che abbiamo immaginato, pensato, disegnato e scritto nella proposta di legge di cui sono stato primo firmatario, attraverso la quale si è profondamente riformato l’Arpa. Non potrò mai dimenticare l’emozione e l'orgoglio in occasione dell’approvazione all’unanimità della mia proposta in Assemblea legislativa a luglio scorso grazie alla forza e la spinta, prima degli altri, del gruppo Lega che l’ha voluta e conseguita”. (segue) (Ren)