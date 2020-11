Covid: a ospedale Fiera Milano 57 ricoverati, 4 morti da 23 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 57 i pazienti ricoverati in terapia intensiva al padiglione dell'ospedale in Fiera del Policlinico di Milano. Il primo paziente, ricoverato il 23 ottobre, è stato trasferito ieri in pneumologia, dopo venti giorni in terapia intensiva, di cui 19 intubato. Da allora sono circa settanta i pazienti che si sono succeduti nella struttura, nove dei quali già trasferiti, di cui sette in reparti a bassa intensità di cura. Lo ha fatto sapere in conferenza stampa il medico rianimatore Nicola Bottino, responsabile del modulo del Policlinico all'ospedale in Fiera. I morti dal 23 ottobre sono stati quattro, ma - ha avvertito il direttore del padiglione Nino Stocchetti - "non penso che servano per calcolare la mortalità". "L'età mediana dei pazienti è 64 anni. Metà ne hanno meno, metà di più. Quindi l'età si sta abbassando, ha aggiunto Stocchetti. (Rem)