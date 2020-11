Saronno: corte Appello Milano riapre processo infermiera Taroni, si a nuova perizia psichiatrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì a una nuova perizia psichiatrica su Laura Taroni, l'ex infermiera del pronto soccorso di Saronno, protagonista dell'inchiesta "Angeli e demoni" insieme con il suo compagno di un tempo, il medico Leonardo Cazzaniga, per valutare la sua capacità di intendere e volere al momento dei fatti. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Appello di Milano, riaprendo l'istruttoria, durante il processo bis dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di secondo grado che condannava la donna a trent'anni di reclusione per gli omicidi del marito Massimo Guerra e della madre Maria Rita Clerici. I giudici, presieduti da Valeria De Risi, hanno accolto l'istanza avanzata dai difensori dell'imputata, Monica Alberti e Cataldo Intrieri. La corte ha nominato il perito, lo psichiatra forense Franco Freilone, che avrà 60 giorni per depositare la sua relazione. Si tornerà in aula il 25 gennaio 2021 per l'esame del perito mentre l'8 febbraio ci sarà la discussione delle parti.(Rem)