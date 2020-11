Imprese: Donnet (Generali), Gruppo è solido, orgogliosi della nostra resilienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi il Gruppo Generali è solido e i suoi risultati lo dimostrano: siamo orgogliosi della nostra resilienza in uno scenario così sfidante. Così l’amministratore delegato Philippe Donnet durante la conference call odierna con gli analisti. “Il regolatore non ci ha consentito di distribuire la seconda tranche del dividendo 2019 e dobbiamo adattarci alla sua decisione: abbiamo una posizione di capitale molto forte e la migliore solvency del settore al 203 per cento”, ha detto, ribadendo che la cedola cash del 2019 verrà pagata non appena sarà possibile. (Ems)