Milano: in mercato coperto di Wagner temporary shop Artigiano in Fiera live (2)

- Il negozio è una vetrina reale solo di una piccola parte della vasta offerta di prodotti agroalimentari artigianali che saranno disponibili anche online sulla piattaforma Artigiano in Fiera Live, a partire dal 28 novembre: una grande opportunità di conoscenza reale e approfondita degli artigiani, attraverso racconti testuali, fotografici e video. "L'apertura del temporary shop di piazza Wagner – sottolinea Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. - è un'azione concreta che completa gli sforzi di Ge.Fi. per offrire una ulteriore opportunità di marketing ad un gruppo di piccole aziende del network Artigiano in Fiera, ma soprattutto un'occasione per i milanesi per scoprire, toccare con mano e acquistare prodotti alimentari di qualità". (com)