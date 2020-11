Roma: Zannola (Pd), Raggi esulta per "bonifica" di esseri umani, inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook il consigliere del Pd capitolino Giovanni Zannola scrive: "I cinguettii della sindaca sui siti bonificati dagli accampamenti spontanei sono inaccettabili. Non è tanto il possibile errore della parola. Una questione di semantica, come dicono in molti. Quello che mi preoccupa è la visione che c'è dietro: concepire le persone come oggetti, come cose". "Sindaca Raggi, no. Roma non è questo. Non voglio fare polemica su polemica. Ma a Roma le persone sono persone. Questo è lo spirito della città. Questo è il senso dell'attività politica per il bene della città. Quindi no, sindaca. Le persone si sostengono, non si bonificano". (Com)