Cile: "El Pais", Nixon favorevole a destituzione di Allende

- Se Salvador Allende "è in grado di portare avanti una politica marxista anti-statunitense, anche altri faranno lo stesso". Secondo quanto rivelato dal quotidiano "El Pais", sono le parole dell'allora presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, riguardo l'omologo cileno Allende, contenute in uno dei documenti dell'archivio della Sicurezza nazionale Usa che sono stati recentemente desecretati. Documenti che smentiscono la versione per molti anni ufficiale secondo la quale l'intenzione dell'amministrazione Usa non era quella di destabilizzare il governo di "unità popolare" di Allende in Cile, ma di "sostenere" i partiti di opposizione in vista delle elezioni del 1976 per "preservare la democrazia". Il consigliere per la Sicurezza nazionale e segretario di Stato, Henry Kissinger, aveva sempre dichiarato che gli Usa fossero all'oscuro del colpo di Stato che mise fine ai mille giorni del governo socialista di Allende o di aver aver avuto alcun rapporto con i promotori del golpe. "Questi documenti registrano l'intento deliberato dei funzionari statunitensi di minare la capacità di Allende di governare e di abbatterlo in modo che non potesse stabilire un modello di successo e attraente di cambiamento strutturale che altri paesi potessero emulare" spiega Peter Kornbluh, analista responsabile del Cile presso l'Archivio della Sicurezza nazionale di Washington, che ha analizzato i documenti declassificati dagli Stati Uniti in seguito all'arresto di Augusto Pinochet a Londra nel 1998. (segue) (Spm)