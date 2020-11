Cile: "El Pais", Nixon favorevole a destituzione di Allende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I timori di Nixon e soprattutto di Kissinger erano che il percorso socialista cileno, realizzato attraverso la democrazia, avrebbe ampliato la sua influenza non solo in America Latina, ma anche in altre regioni del pianeta. "Credo fermamente che questa linea sia importante per quanto riguarda il suo effetto sulla gente del mondo", aveva affermato il presidente in una conversazione telefonica con Kissinger nel 1970. Secondo i documenti desecretati fu in particolare Kissinger a fare pressioni su Nixon per scongiurare una "politica amichevole" nei confronti dell'amministrazione Allende che si era da poco insediata nel 1972 affermando che il Cile "potrebbe finire per essere il peggior fallimento della nostra amministrazione, la nostra Cuba". Il presente Nixon, infine, si era convinto che se c'era un modo per "disfarsi di Allende è meglio che lo si faccia", optando per un programma di aggressione "ostile" ma di "basso profilo" per destabilizzare il governo cileno. In un promemoria segreto distribuito da Kissinger sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di sicurezza si affermava che "la posizione pubblica degli Stati Uniti sarà corretta ma fredda, per evitare di dare al governo Allende una base su cui raccogliere il sostegno nazionale e internazionale per il suo consolidamento", ma allo stesso tempo "si cercherà limitare la sua capacità di attuare politiche contrarie agli interessi degli Stati Uniti e dell'emisfero". Il documento descrive in dettaglio i metodi che sarebbero stati utilizzati: collaborazione con altri governi latinoamericani, in particolare Brasile e Argentina, blocco dei prestiti e cancellazione dei crediti Usa, ostacoli alle esportazioni cilene. "Anche se conoscevamo bene le macchinazioni del governo Nixon per prevenire o destabilizzare il governo Allende, è estremamente importante avere questi documenti, compresi gli appunti scritti a mano e le trascrizioni delle conversazioni telefoniche" , ha affermato lo storico cileno-statunitense Ivan Jaksic. (Spm)