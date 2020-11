Pa: M5s, con smartworking organizzato più efficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Smartworking produttivo come pilastro del lavoro nella Pa, innovazione tecnologica e nuovi strumenti organizzativi per fare prevalere l'efficienza e la logica del risultato. Sono i punti fermi del lavoro che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti con la ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone". Lo affermano i senatori del M5s nella commissione Affari Costituzionali di palazzo Madama. "Ha detto bene la ministra a proposito della polemica sui furbetti - aggiungono -: chi si sottrae ai suoi doveri va punito. Sbaglia chi individua nello smart working la causa dell'inefficienza di alcuni: chi non vuole lavorare batte la fiacca anche se obbligato a stare alla scrivania e la chiave di volta sono le scelte organizzative dell'ufficio, in capo ai dirigenti. Quello che va fatto è implementare gli strumenti di valutazione, per questo accogliamo con favore l'annuncio fatto ieri da Fabiana Dadone: a breve emanerà un decreto ministeriale che conterrà le linee per l’attuazione del Piano organizzativo del lavoro agile e degli indicatori di performance, in questo modo le amministrazioni avranno le prime indicazioni per l’organizzazione del lavoro agile a regime. Perché l'investimento che stiamo facendo va oltre la gestione dell'emergenza, anche grazie ai fondi del Recovery Fund avremo banche dati interconnesse, processi amministrativi digitalizzati. Inoltre in base al decreto Semplificazioni già nel 2021 assisteremo ad uno storico trasferimento: tutti i servizi pubblici digitali si sposteranno su AppIO e i pagamenti passeranno da PagoPa. Il Movimento 5 Stelle punta su tutte le innovazioni che garantiscano l'efficienza del servizio al cittadino e la gratificazione del lavoratore. I risultati - è la loro conclusione - non devono arrivare solo in un generico futuro ma anche nel presente e nei mesi a venire".(Rin)