Fd'I: Meloni, disponibili a votare nuovi scostamenti bilancio solo se ci si dice prima uso risorse

- Fratelli d’Italia è disponibile a votare eventuali, nuovi scostamenti di bilancio "unicamente se ci si dice prima come vengono impiegate quelle risorse, voce per voce, importo per importo". Lo ha detto il presidente di Fd'I, Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa per presentare le proposte elaborate dal partito a seguito del presidio permanente di piazza Capranica a Roma, dopo un confronto con le categorie più colpite dall'emergenza Covid-19. "Abbiamo votato due dei tre scostamenti di bilancio necessari, ma non abbiamo mai potuto dire la nostra su come quei soldi andassero spesi", ha concluso la parlamentare. (Rin)