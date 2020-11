Imprese: Donnet (Generali), attivi su fronte M&A, da pandemia possibili nuove opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia potrebbe generare per il Gruppo Generali nuove opportunità sul fronte delle M&A, che forse non sarebbero state possibili in precedenza: abbiamo ancora risorse disponibili per operazioni del genere e continueremo ad essere attivi in questo ambito, in maniera disciplinata e opportunistica. Così l’amministratore delegato del Gruppo, Philippe Donnet, durante la conference call odierna con gli analisti. “Continueremo a guardare alle acquisizioni per consolidare ulteriormente la nostra posizione di mercato nei paesi in cui siamo presenti, soprattutto in Europa centrale e orientale: abbiamo tutte le risorse necessarie per farlo”, ha detto. (Ems)