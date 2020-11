Croazia: premier Plenkovic, ci troviamo nel momento peggiore della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia si trova "nel momento peggiore" della pandemia da Covid-19. Lo ha dichiarato oggi il premier croato, Andrej Plenkovic, secondo quanto riporta l'emittente "N1". Plenkovic, all'inizio della seduta governativa fissata per oggi, ha detto di aspettarsi per oggi oltre tremila contagiati. Nella giornata di ieri i nuovi casi erano stati 2.597, mentre erano 28 i decessi registrati. "Dobbiamo attenerci alle misure, queste possono essere ancora più efficaci se le seguiamo, e in questo momento nessuno le vuole inasprire. Oggi avremo più di tremila contagiati", ha detto il premier. Secondo Plenkovic, infine, le autorità sanitarie stanno registrando una tendenza alla diminuzione dei nuovi casi. "I numeri che vediamo sono sempre grandi, quello che è buono è che abbiamo una chiara tendenza alla diminuzione nella crescita dei nuovi contagi", ha concluso il premier croato. (Zac)