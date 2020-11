Droga: trovati con 847 dosi di cocaina a Milano, un arresto e una denuncia per spaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 29enne italiano è stato arrestato dai Carabinieri di Milano ieri sera per spaccio dopo essere stato trovato in possesso di 847 dosi di cocaina, per un peso totale di 395 grammi. Insieme a lui c'era anche un 21enne, che è stato denunciato per lo stesso reato. I due sono stati controllati in via Canonica e a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno trovato la droga oltre a 4.415 euro in contanti, ritenuti proventi dell'attività di spaccio.(com)