Migranti: Unicef su naufragio, Europa si impegni a garantire accesso sicuro

- Unicef Italia chiede alle istituzioni uno sforzo sulle operazioni di ricerca e soccorso in mare e di prevedere sicuri meccanismi di sbarco per i migranti che affrontano rischiose traversate nel Mediterraneo. Lo ha detto il portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini, commentando il naufragio che ha coinvolto ieri un gommone carico di migranti al largo delle coste libiche e nel quale sono morte almeno sei persone, incluso un bambino di sei mesi. "L'Unicef è a fianco dei governi per garantire soluzioni concrete ad una situazione che non è più rinviabile", ha detto Iacomini, che a nome dell'agenzia ha espresso "sgomento" per l'accaduto. Si tratta dell'ennesimo naufragio ed avviene ad una settimana della Giornata mondiale dell'Infanzia, ha ricordato. "Oggi sempre di più ribadiamo la necessità di garantire il diritto alla protezione e alla vita di ogni bambina e bambino senza alcuna distinzione e in qualsiasi luogo essi si trovino", prosegue Iacomini, che a nome di Unicef sottolinea come "fondamentale e urgente che l'Europa si impegni stabilmente a garantire vie di accesso sicure dalle aree di crisi o di transito, per evitare così che decine di migliaia di bambini, donne e uomini vivano con l'incubo della traversata, i ricatti dei trafficanti, e mettano a rischio la propria vita e quella dei propri figli". (Res)