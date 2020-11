Imprese: Donnet (Generali), Cattolica è deal strategico, vogliamo guardare insieme al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deal con Cattolica è di importanza strategica: abbiamo completato l’incremento di capitale e ora ne controlliamo il 24,4 per cento. Così l’amministratore delegato Philippe Donnet durante la conference call odierna con gli analisti. “Abbiamo una partnership strategica in una serie di settori, dall’asset management all’internet of things, che creerà valore per entrambe le società: speriamo di poter guardare insieme al futuro”, ha detto. (Ems)