Imprese: Anitec-Assinform, selezionati vincitori del Premio nazionale sull’innovazione digitale 2020 (4)

- Ci conferma, ha continuato, un fatto che è già realtà per le future generazioni. “Il digitale non è solo una leva potente per la didattica e per l'educazione a una nuova cittadinanza, ma sarà alla base delle opportunità professionali che sono e che saranno sempre più offerte dal mondo del lavoro: la scelta di focalizzarsi sui progetti, infine, punta a unire allievi, docenti e imprese nella cultura del fare, che è il cuore dell'industria italiana Ict", ha concluso. “Il progetto è stato elaborato in modo sinergico tra la direzione per gli ordinamenti scolastici del ministero dell’Istruzione e Anitec-Assinform, che rappresenta il mondo imprenditoriale, valutando come sia molto importante promuovere competenze digitali nella scuola attinenti al mondo del lavoro”, ha aggiunto il direttore generale Maria Assunta Palermo, sottolineando che la collaborazione tra scuola e impresa fa sì che avvenga immediatamente la contestualizzazione di idee innovative per la soluzione di problemi. “Vengono poi veicolate quelle skill competence che ormai sono ritenute indispensabili per un inserimento consapevole nel mondo del lavoro: il tema del digitale, attualissimo, rende il progetto ancor più interessante, esso si inserisce in una serie di azioni che il ministero sta mettendo in atto nella scuola in una logica sistemica di innovazione", ha concluso. (Com)