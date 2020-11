Sardegna: polizia nel palazzo della Regione, acquisiti i documento del Cts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i documenti (ordinanze, bozze e, probabilmente, i pareri del Cts) che hanno portato al via libera del governatore Christian Solinas per l'apertura delle discoteche, con l'ordinanza dell'11 agosto sono stati acquisiti dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari che ieri sera si sono presentati nel palazzo della Regione Sardegna in viale Trento a Cagliari. La circostanza viene riferita dal quotidiano "L'Unione Sarda" oggi in edicola. Gli agenti hanno acquisito i documenti su ordine della Procura della Repubblica di Cagliari che sta indagando per epidemia colposa dopo le rivelazioni emerse nella puntata di Report. I documenti sequestrati dalla polizia ora verranno esaminati dai magistrati della Procura di Cagliari, dove a breve cominceranno le convocazioni delle persone informate sui fatti per capire cosa sia accaduto nei giorni immediatamente precedenti alla firma dell'ordinanza numero 38. L'inchiesta è condotta dai pm Maria Virginia Boi, Daniele Caria e Guido Pani coordinati dal procuratore aggiunto Paolo De Angelis. (segue) (Rsc)