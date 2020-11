Sardegna: polizia nel palazzo della Regione, acquisiti i documento del Cts (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i documenti ci sarebbe una mail dell'11 agosto inviata da uno dei componenti del Cts che dava il benestare all'apertura anche se con regole stringenti per evitare la diffusione dei contagi. Il quotidiano "Repubblica" ha invece parlato di un'altra mail, datata 6 agosto, recante un parere negativo, un fatto al quale la Regione ha replicato che "lo stesso, rilasciato in data 6 agosto 2020, non è riferito all'Ordinanza n. 38 dell'11 agosto 2020, ma ad una bozza di linee guida regionali per il settore delle discoteche, mai adottate. L'ordinanza n. 38, infatti, assunta in condizioni di curva epidemiologica prossima allo zero, ha seguito un differente iter procedimentale, che ha comunque previsto prescrizioni più stringenti rispetto alle linee guida nazionali e coerenti con le osservazioni espresse dal comitato tecnico scientifico regionale. La stessa ordinanza, sollecitata da un Ordine del giorno approvato dall'intero Consiglio Regionale, è rimasta in vigore dal 12 al 16 agosto". (Rsc)