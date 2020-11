Polonia: fonti stampa, società Pge interessata alle centrali elettriche di Skawina e Chorzow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine del 2021 la società energetica ceca Cez vuole dismettere le centrali che possiede in Polonia, a Skawina e Chorzow. Lo si legge sul portale di informazione economica "Puls Biznesu". Tra gli interessati a rilevare l'attività di questi impianti ci sarebbe anche la società polacca Pge, oltre ad altre 13 compagnie. Stando alle informazioni di Cez, un interesse preliminare è stato infatti comunicato entro il termine del 29 settembre da 14 investitori, di cui non è però noto il nome al momento. Le centrali elettriche di Skawina e Chorzow hanno una potenza nominale di 568 megawatt elettrici e 1.088 megawatt termici. Cez vuole vendere anche le società Cez Produkty Energetyczne Polska e Cez Polska. Il termine per depositare offerte non vincolanti di acquisto è il 7 dicembre. Dopo questa scadenza verrà messa a punto una lista di investitori potenziali. Il tempo per le offerte vincolanti sarà presumibilmente la prossima primavera. Cez è posseduta al 70 per cento dallo Stato ceco e le sue azioni quotate alle borse di Praga e Varsavia. (Vap)