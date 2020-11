Regno Unito: economia cresciuta del 15,5 per cento dopo prima quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati ufficiali, l'economia del Regno Unito sarebbe cresciuta del 15,5 per cento dopo la prima quarantena, nel periodo tra giugno e settembre. Il dato è il primo di crescita dopo la recessione registrata nei primi sei mesi dell'anno a causa del primo lockdown in primavera. Tuttavia, l'espansione economica non risulta essere stata sufficiente a compensare il danno causato dalle chiusure dettate dalla pandemia, dato che l'Ufficio di statistica nazionale stima che l'economia sia comunque dell'8,2 per cento più piccola di quanto non fosse prima della prima ondata. Gli esperti comunque hanno messo in guardia circa il fatto che l'economia possa nuovamente ridursi in seguito al nuovo lockdown, in vigore dal 5 novembre al 2 dicembre, e alle altre chiusure previste in date diverse nelle quattro nazioni britanniche.(Rel)