Imprese: indagine Federlazio, in I semestre 2020 saldo pmi nate e cessate +0,28 per cento

- Il saldo tra le imprese nate e cessate nel Lazio è di +0,28 per cento nel I semestre (dato nazionale -0,17 per cento). Le esportazioni registrano nello stesso periodo un calo di -26,3 per cento. L'occupazione nel I semestre si è ridotta di 40 mila unità, dopo due anni di continua crescita. Il tasso di occupazione è sceso sotto il 60 per cento ed è contestualmente aumentato il tasso di disoccupazione al 12 per cento. La Cig registra un +900 per cento (+1.400 per cento dato nazionale). E’ quanto emerge dall’indagine Fedelazio “Le conseguenze del Covid sulle pmi del Lazio”. L'indagine, realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma, è stata condotta mediante questionario online rivolto ad un campione di 450 imprese. Il report si riferisce al periodo gennaio/luglio 2020, antecedente alla ripresa dei contagi.(Rer)