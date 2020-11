Imprese: Federlazio, 52 per cento pmi hanno chiesto misure sostegno, “procedure difficili”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo l'accesso alle misure finanziarie di sostegno, più della metà delle aziende del Lazio (51 per cento) ne ha fatto richiesta. Per quanto riguarda le procedure, il 53,2 per cento ha dichiarato di aver incontrato difficoltà nella presentazione delle domande. Le maggiori criticità si sono riscontrate nei tempi di risposta degli istituti bancari giudicati troppo lunghi (dal 34,2 per cento). E’ quanto emerge dall’indagine Fedelazio “Le conseguenze del Covid sulle pmi del Lazio”. L'indagine, realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma, è stata condotta mediante questionario online rivolto ad un campione di 450 imprese. Il report si riferisce al periodo gennaio/luglio 2020, antecedente alla ripresa dei contagi.(Rer)