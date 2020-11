Imprese: Federlazio, 55 per cento pmi prevede nuovo calo di fatturato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 55 per cento delle imprese del Lazio prevede ancora una riduzione del proprio fatturato nei prossimi mesi, il 18 per cento un forte calo, mentre il 23 per cento ha dichiarato che sarebbe possibile una crescita. E’ quanto emerge dall’indagine Fedelazio “Le conseguenze del Covid sulle pmi del Lazio”. L'indagine, realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma, è stata condotta mediante questionario online rivolto ad un campione di 450 imprese. Il report si riferisce al periodo gennaio/luglio 2020, antecedente alla ripresa dei contagi. Il 79,9 per cento degli imprenditori dimostra una certa fiducia nella possibilità che la propria azienda possa tornare a una situazione di "normalità" entro un anno: il 22 per cento prospetta un aumento della domanda interna, il 10 per cento delle commesse pubbliche, il 18 per cento dell'export. (segue) (Rer)