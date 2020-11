Imprese: Federlazio, 55 per cento pmi prevede nuovo calo di fatturato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul futuro della propria azienda il 61 per cento delle aziende dovrebbe ritrovare stabilità mantenendo gli stessi livelli occupazionali mentre il 9,1 per cento con una riduzione degli addetti, il 7 per cento ipotizza trasformazioni radicali nel modello di business, il 3,2 per cento teme di chiudere la propria attività. Prima dell'incremento dei contagi della seconda ondata, gli imprenditori hanno espresso fiducia nel ritorno alla normalità della propria azienda: il 79,5 per cento ritenevano che ciò potesse accadere tra i sei mesi ed un anno. Riguardo alla ripresa del Paese, le prospettive sono risultate meno favorevoli: il 55,9 per cento dichiaravano che ci vorranno almeno due anni, mentre il 13,4 per cento ritenevano che non si tornerà più alla situazione pre-covid. (Rer)