Ungheria: ministro Esteri, campioni di vaccino Covid dalla Russia tra una settimana e mezzo

- L'Ungheria riceverà campioni del vaccino russo contro il coronavirus entro una settimana e mezzo. Lo ha detto all'emittente televisiva "M1" il ministro degli Esteri, Peter Szijjarto, che ha riportato i risultati preliminari dei test sul vaccino, Sputnik V, efficace al 92 per cento. "Una volta raggiunta l'Ungheria, i campioni saranno sottoposti anche qui a test. Una piccola quantità arriverà il mese prossimo per i primi test clinici, mentre una seconda più sostanziosa verrà importata dall'Ungheria nella seconda metà di gennaio", ha detto il capo della diplomazia ungherese. Domani Szijjarto parlerà con il ministro dell'Industria e del Commercio russo, Denis Manturov. Presenti al colloquio saranno anche rappresentanti di una società farmaceutica ungherese che sta considerando di occuparsi della produzione del vaccino in territorio ungherese. "Potremmo avere una risposta entro la metà o la fine della prossima settimana", ha concluso il ministro ungherese. (segue) (Vap)