Ungheria: ministro Esteri, campioni di vaccino Covid dalla Russia tra una settimana e mezzo (2)

- Ieri il Centro Gamaleya, istituto produttore del vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus, ha reso noto che il vaccino ha dimostrato un'efficacia del 92 per cento sulla base delle prime analisi ottenute 21 giorni dopo che ai volontari è stata somministrata la prima iniezione del farmaco. Sono 40 mila i volontari che stanno attualmente partecipando alla fase 3 degli studi clinici; di loro oltre 20 mila hanno già ricevuto la prima dose del vaccino, mentre oltre 16 mila hanno ricevuto sia la prima, sia la seconda dose. "Gli studi hanno valutato l'efficacia fra oltre 16 mila volontari che hanno ricevuto il vaccino o il placebo 21 giorni dopo la prima iniezione. Come risultato di un'analisi statistica di 20 casi confermati di coronavirus, la suddivisione del caso tra individui vaccinati e coloro che hanno ricevuto il placebo indica che il vaccino Sputnik V ha avuto un tasso di efficacia del 92 per cento dopo la somministrazione della seconda dose", si legge nel comunicato pubblicato ieri dal Centro Gamaleya. (segue) (Vap)