Ungheria: ministro Esteri, campioni di vaccino Covid dalla Russia tra una settimana e mezzo (3)

- Secondo il comunicato stampa, l'osservazione di altri 10 mila volontari vaccinati, che rappresentano medici e altri gruppi ad alto rischio, "ha anche confermato un tasso di efficacia del vaccino di oltre il 90 per cento". "In base ai dati all'11 novembre, non sono stati identificati eventi avversi imprevisti nella fase di ricerca. Per alcune delle persone vaccinate sono emersi eventi avversi minori a breve termine come dolori nel punto dell’iniezione e una sindrome simil-influenzale con febbre, debolezza, affaticamento e mal di testa", si legge nel comunicato. L'osservazione dei volontari proseguirà per altri sei mesi, dopodiché verrà presentato il rapporto finale. (Vap)