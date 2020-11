Imprese: Federlazio, crisi spinge pmi a migliorare, 59 per cento puntano su innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La crisi dovuta all'emergenza Covid come opportunità per far emergere cambiamenti operativi e organizzativi utili e positivi nel futuro dell'azienda. E' quanto hanno sostenuto il 59 per cento degli imprenditori del Lazio. Le aree da migliorare per l'operatività aziendale sono i processi produttivi guidati dall'innovazione tecnologica, (72,8 per cento) e i sistemi di sicurezza (51,1 per cento). E' quanto emerge dall'indagine Fedelazio "Le conseguenze del Covid sulle pmi del Lazio". L'indagine, realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma, è stata condotta mediante questionario online rivolto ad un campione di 450 imprese. Il report si riferisce al periodo gennaio/luglio 2020, antecedente alla ripresa dei contagi. E' stata, infine, rilevata la predisposizione verso il consolidamento del lavoro a distanza (26 per cento) e dei processi di digitalizzazione (58 per cento).