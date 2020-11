Imprese: Federlazio, crisi spinge pmi a migliorare, 59 per cento puntano su innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste le principali misure indicate dagli imprenditori per il rilancio delle attività aziendali: riduzione del cuneo fiscale (73,4 per cento), riduzione delle tasse sull'attività d'impresa (66,2 per cento), sostegno agli investimenti delle imprese (53,9 per cento). Le principali misure necessarie per il rilancio del Paese sono invece indicate in: riduzione degli adempimenti burocratici (72,3 per cento), riduzione delle tasse per cittadini e imprese (65,2 per cento), piano di ammodernamento infrastrutturale (45,8 per cento), investimenti nella Scuola, Università e Formazione Professionale (32,3 per cento). (Rer)