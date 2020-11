Ucraina-Russia: ministro Kuleba, chiusura missioni commerciali legata a rottura accordo reciproco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha messo fine all'accordo con la Russia sulle missioni commerciali tre mesi fa: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmitry Kuleba, commentando le informazioni sulla chiusura della missione commerciale russa nel paese. "L'Ucraina su iniziativa del ministero degli Esteri ha rotto l'accordo russo-ucraino sulle missioni commerciali tre mesi fa. Ma non siamo contrari al fatto anche la Russia le abbia chiuse da sé", ha scritto su Twitter. In precedenza, il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha firmato un decreto per la chiusura delle missioni commerciali in Lituania e Ucraina. Il documento è stato pubblicato sul portale Internet governativo di Mosca per informazioni legislative. (Res)