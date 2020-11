Imprese: Rossignoli (Federlazio), Covid per pmi è incubo, serve intervento forte governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto accaduto nei mesi scorsi nel nostro Paese ci ha proiettato improvvisamente dentro un incubo: l'emergenza, nata come sanitaria, è diventata subito anche economica. Uno stress senza precedenti per il nostro sistema produttivo”. Lo afferma in una nota il presidente di Federlazio Silvio Rossignoli commentando l’indagine Fedelazio “Le conseguenze del Covid sulle pmi del Lazio” realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma, è stata condotta mediante questionario online rivolto ad un campione di 450 imprese. Il report si riferisce al periodo gennaio/luglio 2020, antecedente alla ripresa dei contagi. “Il Governo ha messo in campo alcune misure emergenziali che hanno rappresentato un primo aiuto, misure tra l'altro non esenti da limiti e ritardi”. (segue) (Rer)